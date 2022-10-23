В Новосибирске сорвало крышу с общежития, завалило машины

В Новосибирске разыгралась непогода. Со здания общежития на Станционной снесло крышу, под завалами оказались машины. Случилось это около восьми утра (04:00 мск).

В Новосибирске сорвало крышу со здания. Фото © ГУ МЧС РФ по региону

МЧС сообщает, что конструкции кровли упали на контактные ЛЭП около дороги, произошёл обрыв электропроводов. Повреждено два автомобиля, система горячего водоснабжения. С третьего этажа эвакуировано 13 человек, в том числе трое детей, с нижних этажей перевозить людей не требуется. Пострадавших нет.

В Новосибирске сорвало крышу со здания. Фото © ГУ МЧС РФ по региону

МЧС ранее выпустило экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за опасных погодных условий. В Новосибирске, по данным ведомства, ожидается очень сильный ветер — скоростью до 25–28 м/с. В министерстве попросили людей быть осторожней: могут быть повреждения и даже обрывы линий связи и электропередачи, падение слабо закреплённых конструкций, срыв кровель со зданий и сооружений. Автовладельцев предостерегли от парковки машин под старыми, ветхими деревьями и плохо укреплёнными конструкциями. Родителей призвали следить за местонахождением детей.