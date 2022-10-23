Bloomberg: Россия создаёт "теневой флот" нефтетанкеров

Россия в преддверии запуска Евросоюзом нефтяного эмбарго создаёт "теневой флот" из нефтяных танкеров. Об этом пишет агентство Bloomberg, утверждая, что якобы подобные суда скупаются по всему миру компаниями, близкими к Москве.

По информации агентства, в сентябре Россия вопреки санкциям отгрузила больше нефти по морю, чем в феврале. Если, к примеру, поставки в Египет сократились до минимума, то в страны Азии, как и по неизвестным направлениям, кратно выросли. Такие данные Bloomberg связывает с ростом того самого "теневого флота" нефтетанкеров.

"Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создаётся флот", — отметил в интервью агентству исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По оценкам судового брокера Braemar, Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые прежде перевозили нефть из Ирана и Венесуэлы. Согласно его версии, Москву интересуют в том числе гигантские супертанкеры, на которые могут переливать топливо суда поменьше.