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23 октября, 03:11

Bloomberg: Россия создаёт "теневой флот" нефтетанкеров

Россия в преддверии запуска Евросоюзом нефтяного эмбарго создаёт "теневой флот" из нефтяных танкеров. Об этом пишет агентство Bloomberg, утверждая, что якобы подобные суда скупаются по всему миру компаниями, близкими к Москве.

По информации агентства, в сентябре Россия вопреки санкциям отгрузила больше нефти по морю, чем в феврале. Если, к примеру, поставки в Египет сократились до минимума, то в страны Азии, как и по неизвестным направлениям, кратно выросли. Такие данные Bloomberg связывает с ростом того самого "теневого флота" нефтетанкеров.

"Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создаётся флот", — отметил в интервью агентству исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По оценкам судового брокера Braemar, Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые прежде перевозили нефть из Ирана и Венесуэлы. Согласно его версии, Москву интересуют в том числе гигантские супертанкеры, на которые могут переливать топливо суда поменьше.

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Обложка ©

ТАСС / EPA / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Андрей Григорьев

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