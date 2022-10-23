"Вашингтону" принесли победу над "Лос-Анджелесом" три паса Орлова

ХК "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромил ХК "Лос-Анджелес" со счётом 4:3.

После двух периодов "Лос-Анджелес" вёл со счётом 2:0 благодаря сноровке Шона Дурзи на 22-й минуте и Филлипа Дано на 36-й. Однако в третьем периоде "Вашингтон" реабилитировался, забив четыре шайбы. Их авторами стали Ник Дауд (на 44-й минуте), Джон Карлсон (на 45-й), Ларс Эллер (на 49-й) и Маркус Юханссон (на 55-й).

При этом защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов записал на свой счёт три результативные передачи. Ещё один голевой пас совершил форвард Евгений Кузнецов. В итоге шайба, заброшенная на 51-й минуте Виктором Арвидссоном, не спасла "Лос-Анджелес" от поражения.

"Вашингтон" набрал шесть очков в шести матчах. Это позволило ему занять шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Лос-Анджелес" занимает четвёртую строчку в Тихоокеанском дивизионе, обладая шестью очками в активе после семи встреч. Однако Вашингтону расслабляться рано, ведь 25 октября он сыграет в гостях с "Нью-Джерси". А "Лос-Анджелес" 26 октября ждёт игра с "Тампой".