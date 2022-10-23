Почти две тысячи жителей Курской области прошли курсы тактической военной подготовки. Как это происходило, показал и рассказал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Практические занятия в рамках тактической военной подготовки для мобилизованных из Курской области. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Уже почти две тысячи курян прошли через курсы тактической военной подготовки. Я и сотрудники администрации — не исключение", — написал он.

По словам губернатора, сначала будущие бойцы закончили теоретические занятия, а затем попробовали свои силы на практике. Так, мужчин научили обращаться с оружием и правильно двигаться в зоне боевых действий. Вместе с тем, отметил Старовойт, есть возможность на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности пройти бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи.

"Дай бог, чтобы это не пригодилось, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", — сказал губернатор в видео.