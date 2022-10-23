ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 05:30
3375

Курский губернатор показал, как мужчины проходят курсы военной подготовки

Старовойт: Около двух тысяч жителей Курской области прошли курсы военной подготовки

Почти две тысячи жителей Курской области прошли курсы тактической военной подготовки. Как это происходило, показал и рассказал губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Практические занятия в рамках тактической военной подготовки для мобилизованных из Курской области. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Уже почти две тысячи курян прошли через курсы тактической военной подготовки. Я и сотрудники администрации — не исключение", — написал он.

По словам губернатора, сначала будущие бойцы закончили теоретические занятия, а затем попробовали свои силы на практике. Так, мужчин научили обращаться с оружием и правильно двигаться в зоне боевых действий. Вместе с тем, отметил Старовойт, есть возможность на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности пройти бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи.

"Дай бог, чтобы это не пригодилось, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", — сказал губернатор в видео.

Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Ранее Лайф писал, что два пограничных с Украиной региона продлили жёлтый уровень опасности. Это касается Курской и Белгородской областей. Жёлтый уровень террористической опасности будет действовать до 6 ноября.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / Роман Старовойт

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar