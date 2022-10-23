Показана работа связистов ЦВО, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы военных связистов Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали в ведомстве, они обеспечивают связь для управления войсками.

Работа военных связистов ЦВО в ходе спецоперации. Видео © Минобороны России

"Для меня задача, как связиста, была несложной, благодаря опыту, полученному во время учений, тренировок. Качественная связь была быстро налажена. Присутствовал некоторый страх из-за масштабов проводимой операции. Но задача есть задача, её выполнять надо в любое время и при любых сложностях", — сказал начальник аппаратной связи старший прапорщик Сергей, награждённый медалью Жукова за то, что в короткие сроки смог обеспечить связь для управления войсками командиром.

Это не первый случай, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград, отметили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что командование ЦВО высоко ценит работу подразделений войск связи.