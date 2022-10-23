Показана работа связистов ЦВО, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации
Минобороны РФ показало работу военных связистов ЦВО в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны РФ опубликовало видео работы военных связистов Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали в ведомстве, они обеспечивают связь для управления войсками.
Работа военных связистов ЦВО в ходе спецоперации. Видео © Минобороны России
"Для меня задача, как связиста, была несложной, благодаря опыту, полученному во время учений, тренировок. Качественная связь была быстро налажена. Присутствовал некоторый страх из-за масштабов проводимой операции. Но задача есть задача, её выполнять надо в любое время и при любых сложностях", — сказал начальник аппаратной связи старший прапорщик Сергей, награждённый медалью Жукова за то, что в короткие сроки смог обеспечить связь для управления войсками командиром.
Это не первый случай, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград, отметили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что командование ЦВО высоко ценит работу подразделений войск связи.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы танкового подразделения по бронетехнике ВСУ. По данным ведомства, российские разведчики обнаружили колонну техники противника, координаты которой оперативно были переданы в пункт управления. В результате танкисты ликвидировали четыре танка, пять боевых бронированных машин и до 50 вражеских силовиков.
Кадр из видео Минобороны России