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Опубликовано 23 октября 2022, 05:52
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Показана работа связистов ЦВО, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации

Минобороны РФ показало работу военных связистов ЦВО в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы военных связистов Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали в ведомстве, они обеспечивают связь для управления войсками.

Работа военных связистов ЦВО в ходе спецоперации. Видео © Минобороны России

"Для меня задача, как связиста, была несложной, благодаря опыту, полученному во время учений, тренировок. Качественная связь была быстро налажена. Присутствовал некоторый страх из-за масштабов проводимой операции. Но задача есть задача, её выполнять надо в любое время и при любых сложностях", — сказал начальник аппаратной связи старший прапорщик Сергей, награждённый медалью Жукова за то, что в короткие сроки смог обеспечить связь для управления войсками командиром.

Это не первый случай, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград, отметили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что командование ЦВО высоко ценит работу подразделений войск связи.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы танкового подразделения по бронетехнике ВСУ. По данным ведомства, российские разведчики обнаружили колонну техники противника, координаты которой оперативно были переданы в пункт управления. В результате танкисты ликвидировали четыре танка, пять боевых бронированных машин и до 50 вражеских силовиков.

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Кадр из видео Минобороны России

Евгения Колесникова
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