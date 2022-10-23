Почему Россия до сих пор использует на Украине старые танки Т-80 Оглавление Новости спецоперации на Украине Т-80 — основной боевой танк "Рефлекс" — всему голова Т-80 в Северодонецке Боевые возможности советских машин часто подвергались сомнениям, но спецоперация на Украине показала, что расчёт конструкторов оказался верным. 38601 38601 Танк Т-80. Обложка © Getty Images / Nic Markoff / NurPhoto

Новости спецоперации на Украине

Минобороны России опубликовало кадры ночных занятий, на которых мобилизованные военнослужащие отрабатывают стрельбу из танков Т-80 на дальностях до двух километров. Неслучайно подготовка ведётся именно на этих машинах: сегодня Т-80 наравне с Т-72Б и Т-72Б3 остаются рабочими лошадками спецоперации, если уместно называть лошадью первый в мире серийный танк с газотурбинным двигателем.

Т-80 — один из самых массовых танков в мире. В СССР было собрано около десяти тысяч машин в различных версиях.

Благодаря газотурбинному двигателю ГТД-1250 мощностью в 1250 л. с. Т-80 развивает скорость до 70 км/ч, при этом запас хода составляет около 450 километров. Машина может трогаться с места всего через 45 секунд после пуска двигателя. На прогрев танка в зимнее время уходит всего 30–40 минут. За характерный звук, похожий на самолёт, Т-80 называют реактивным танком.

Если в 90-х эти машины стали массово отправлять на хранение, то в XXI веке "восьмидесятка", в том числе и в модернизированной версии, начала возвращаться в танковые войска.

Советский солдат сидит на танке Т-80, 28 января 1991 года. Фото © Getty Images / Sven Creutzmann / Mambo Photo

Т-80 — основной боевой танк

После распада СССР часть Т-80 была унаследована Украиной, Белоруссией и Казахстаном. К 1998 году их число в России было сокращено до пары тысяч. До начала спецоперации в России насчитывалось около полутора-двух тысяч танков Т-80. Часть советских машин прошла глубокую модернизацию, в результате которой появилась принципиально новая модель — Т-80БВМ. Эти машины наряду с Т-72 в различных модификациях, Т-90 и БМПТ-72 "Терминатор-2" играют важную роль в проведении СВО на Украине. Действуя совместно с Т-72Б3, они штурмуют города и уничтожают укреплённые позиции противника, используя танковую карусель — смену одних атакующих танков другими.

Танк Т-80 БВМ. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

"Рефлекс" — всему голова

В сентябре американский журнал Popular Mechanics назвал лучшим российским танком Т-90М, отметив, что машина стоит наравне с передовыми танками НАТО. Однако на практике современные версии Т-80 защищены не хуже, чем Т-90. Особенно если речь идёт о новейшей версии Т-80БВМ. Динамическая защита "Реликт" гасит удары ракет комплексов NLAW и Javelin. Решётчатые экраны рассеивают кумулятивную струю и не дают боеприпасу добраться до основной брони.

Т-80БВМ оснащён более мощным и экономичным двигателем ГТД-1250ТД, что решает проблему с расходом топлива: старый Т-80 тратил восемь литров топлива на один километр, у Т-80БВМ этот показатель — примерно четыре-пять литров. При этом запас хода увеличился до 500 километров. Хотя конструктивно — в ходовой и других силовых элементах — это всё тот же советский "реактивный" танк.

На модернизированной версии стоит 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемёт ПКТ и зенитный 12,7-миллиметровый пулемёт "Утёс". За счёт применения ракетного комплекса "Рефлекс" увеличилась точность поражения целей. На танке также стоит система управления огнём "Сосна-У" (как и у танка Т-72Б3), в состав которой входят лазерный дальномер, прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами. С помощью лазерного луча он наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки.

БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ (слева направо) во время основного этапа совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017" на полигоне Лужский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Это позволяет бить бронированные цели, не входя в зону поражения. Танк уничтожает цели с дистанции до пяти километров, а стрелять может не только с неподвижной позиции, но и в движении. Благодаря стабилизации пушки он может вести огонь, двигаясь по пересечённой местности со скоростью до 35 км/час.

Т-80БВМ оснащены улучшенной системой шифрованной связи, благодаря которой танковые роты и батальоны получили прозвище загонщика танков. В самых крупных сражениях Т-80 изолировали танки противника, не давая им повлиять на исход боя.

Т-80 в Северодонецке

Особенно эффективно Т-80 показал себя во время штурма Северодонецка и Лисичанска. Несколько небольших групп обошли силы ВСУ с флангов и, расстреляв боекомплект, отступили на исходные позиции. Поиск танков Т-80 украинской разведкой результатов не дал: "реактивные" танки совершили марш на 12 километров, выполнили боевую задачу и благополучно вернулись на позиции российских войск.

Раскрыть потенциал Т-80 пробовала и украинская сторона. До начала спецоперации на Украине в исправном виде сохранилось около двухсот таких машин. Однако снятые с хранения машины ломались, а вокруг "реактивных" танков вовремя не оказывалось топлива, запчастей и боеприпасов. Спустя некоторое время от использования Т-80 в танковых частях ВСУ начали отказываться: дефицит топлива, боеприпасов и специалистов по обслуживанию сделал боевое применение этих машин украинской стороной практически невозможным. При этом российские сухопутные войска продолжают использовать Т-80 в различных модификациях, несмотря на то что оригинальная машина с газотурбинным двигателем была принята на вооружение в 1976 году.

Российский солдат стоит на танке Т-80 на позиции, пока его подразделение готовится к штурму. Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket Оправдано ли применение на Украине танков Т-80? 0 Да, оправдано. Техника проверена временем Нет, не оправдано, нужно выводить современные модели Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев