Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая и мира неотделимы друг от друга
Китай не может развиваться отдельно от мира, а мировое развитие нуждается в КНР. Такое заявление сделал председатель страны, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.
"Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность", — сказал он, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии страны.
Си Цзиньпин назвал нынешнюю экономику Китая устойчивой, обладающей хорошим потенциалом и имеющей широкое пространство для манёвра. По словам генсекретаря КПК, долгосрочное изменение её показателей в сторону улучшения не может поменяться.
Китайский лидер добавил, что власти страны будут неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и развитием Китая создавать новые возможности для всего мира.
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин избран генсеком на третий срок. Соответствующее решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва.