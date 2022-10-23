Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая и мира неотделимы друг от друга

Китай не может развиваться отдельно от мира, а мировое развитие нуждается в КНР. Такое заявление сделал председатель страны, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

"Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность", — сказал он, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии страны.

Си Цзиньпин назвал нынешнюю экономику Китая устойчивой, обладающей хорошим потенциалом и имеющей широкое пространство для манёвра. По словам генсекретаря КПК, долгосрочное изменение её показателей в сторону улучшения не может поменяться.

Китайский лидер добавил, что власти страны будут неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и развитием Китая создавать новые возможности для всего мира.