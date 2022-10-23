Председатель парламента ЦАР Саранджи: Присутствие военных РФ идёт на пользу республике

Присутствие военных инструкторов из России идёт на пользу Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи в беседе с РИА "Новости".

"Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику, — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идёт ЦАР только на пользу", — сказал он.

Саранджи заверил, что российские военные не останутся в стране навечно, а уедут в тот момент, когда проблемы с безопасностью будут решены. По его словам, инструкторы из РФ находятся в республике, чтобы обучить местных военнослужащих.