Сенатор Цеков назвал хорошим известием переизбрание Си Цзиньпина на третий срок

КНР будет продолжать поддержку позиции России о необходимости многополярного мира в связи с избранием Си Цзиньпина на третий срок в качестве генерального секретаря Коммунистической партии Китая и председателя Центрального военного совета. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил, что в Совфеде поддерживают принятое в Китае решение и ожидают, что партнёрская политика Пекина в отношении РФ продолжится. По мнению сенатора, обе стороны выступают за порядок международных отношений без гегемонии, где учитывали бы мнение таких стран, как Россия и Китай.

"Поэтому известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений, с учётом того, что КНР во главе с ним с большим пониманием отнеслась к решению России начать специальную операцию на Украине", — отметил Цеков в интервью РИА "Новости".