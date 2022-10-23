Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок на пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Официальное сообщение было опубликовано пресс-службой Кремля.
Путин отметил, что итоги XX съезда КПК в полной мере подтвердили политический авторитет Цзиньпина, а также сплочённость партии.
"Уверен, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене", — сказано в поздравлении.
Глава государства добавил, что будет рад продолжить конструктивный диалог и тесную совместную работу по развитию отношений партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Ранее Лайф сообщал о том, что Си Цзиньпин был избран генсеком на третий срок. Соответствующее решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва.