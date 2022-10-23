В США испугались возросшего влияния Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск вызывает опасения у американских властей из-за возросшего политического влияния. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники.

"Многие в Вашингтоне, хотя и восхваляют его работу в сфере национальной безопасности, теперь считают Маска слишком могущественным и слишком безрассудным", — говорится в публикации.

Вашингтон и Маск сотрудничают уже два десятилетия, именно это сделало американского бизнесмена успешным в сфере космоса и нацбезопасности. Несмотря на это, многие чиновники описали предпринимателя в беседе с газетой как неуравновешенного и высокомерного, но блестящего. По словам одного из них, Маск "вездесущий". Он считает себя подарком человечеству, не нуждается ни в каких ограничениях.

Предприниматель поддерживал дружеские отношения с бывшими президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом, однако резко критикует действующего американского лидера Джо Байдена. Люди, которые работают с бизнесменом напрямую, рассказали, что с президентами и премьер-министрами иностранных государств он общается чаще, чем с властями США. Это наряду с недавним заявлением Маска о разрешении украинского конфликта раздражает американских чиновников.

Отдельные высокопоставленные правительственные источники уже пытаются снизить свою зависимость от Маска. Для этого они в числе прочего сотрудничают с конкурентами и поддерживают их с помощью государственных контрактов и субсидий. Кроме того, по словам чиновников, покупка "Твиттера" Маском и вовсе является "опасностью для демократии", поэтому в правительстве настаивали на тщательном контроле таких сделок.

При этом некоторые представители власти США избегают прямой конфронтации с бизнесменом, поскольку и в самом деле восхищаются его достижениями и желают продолжения сотрудничества с ним. По данным газеты, многие в Пентагоне в Маске видят секретное оружие.