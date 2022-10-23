Показаны кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Минобороны показало парные боевые вылеты Су-25 в ходе спецоперации
Минобороны России показало парные боевые вылеты штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.
Парные боевые вылеты Су-25 в ходе спецоперации. Видео © Телеграм-канал Минобороны России
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
В результате боевого применения Су-25 были уничтожены замаскированные укреплённые позиции и бронированная техника украинских военных, добавили в Минобороны.
Ранее Министерство обороны показало работу связистов Центрального военного округа, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации. В ведомстве уточнили, что командование ЦВО высоко ценит работу подразделений войск связи.
Кадр из видео телеграм-канала Минобороны России