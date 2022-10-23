Показаны кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Минобороны России показало парные боевые вылеты штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.