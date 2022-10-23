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Опубликовано 23 октября 2022, 08:21

Показаны кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Минобороны показало парные боевые вылеты Су-25 в ходе спецоперации

Минобороны России показало парные боевые вылеты штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Парные боевые вылеты Су-25 в ходе спецоперации. Видео © Телеграм-канал Минобороны России

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

В результате боевого применения Су-25 были уничтожены замаскированные укреплённые позиции и бронированная техника украинских военных, добавили в Минобороны.

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Ранее Министерство обороны показало работу связистов Центрального военного округа, помогающих управлять войсками в ходе спецоперации. В ведомстве уточнили, что командование ЦВО высоко ценит работу подразделений войск связи.

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Кадр из видео телеграм-канала Минобороны России

Артур Лапсаков
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