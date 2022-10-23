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23 октября, 10:30

"Идут стрельбы": В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с учениями

Громкие звуки в Севастополе, которые слышат местные жители, связаны с учениями. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", — отметил он, призвав людей сохранять спокойствие.

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Ранее Развожаев заявил, что Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности. Он связал это с тем, что власти региона уже достаточно долго работают в режиме жёлтого уровня террористической опасности.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Никита Осипов

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