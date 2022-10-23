"Идут стрельбы": В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Громкие звуки в Севастополе, которые слышат местные жители, связаны с учениями. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", — отметил он, призвав людей сохранять спокойствие.