"Идут стрельбы": В Севастополе объяснили громкие звуки в городе
Губернатор Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с учениями
Громкие звуки в Севастополе, которые слышат местные жители, связаны с учениями. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", — отметил он, призвав людей сохранять спокойствие.
Ранее Развожаев заявил, что Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности. Он связал это с тем, что власти региона уже достаточно долго работают в режиме жёлтого уровня террористической опасности.
ТАСС / Алексей Павлишак