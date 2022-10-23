Эрдоган заявил, что Турция стала крупным газовым хабом

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб, на который надеются за рубежом, пишет агентство Anadolu. Турецкий лидер считает, что сбалансированная политика Анкары по украинскому конфликту принесла положительный результат.

"Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всём мире. Если бы мы пошли на поводу у критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", — заявил Эрдоган.

Он также выступил с критикой оппонентов Турции, которые изначально были против сдержанной политики по конфликту на Украине.