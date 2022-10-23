В Киеве начались веерные отключения электроэнергии

В Киеве сегодня начались стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.

"По распоряжению национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света", — указано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Горожан и бизнес призвали максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. При этом стоит отметить, что ещё утром власти утверждали: в украинской столице веерные отключения света сегодня не планируются.