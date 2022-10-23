Переговоры Джонсона с главным будущим соперником не увенчались успехом

Встреча бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и экс-главы Минфина Риши Сунака, которая состоялась вчера вечером, не привела к заключению джентельменского соглашения о совместной работе в новом Кабинете министров. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд.

По его данным, Джонсон после разговора с Сунаком рассказал своим соратникам, что только он обладает демократическим мандатом на формирование правительства. При этом источник журналиста уточнил, что сегодня, 23 октября, экс-глава проведёт ещё один разговор с главным конкурентом в борьбе за пост главы британского Кабмина. Также Джонсон рассчитывает встретиться и с другим кандидатом за премьерское кресло — лидером Палаты общин Парламента Соединённого Королевства Пенни Мордонтом.

Сейчас Джонсон и Сунак пытаются создать единую команду, чтобы не допустить раскола Консервативной партии. Пока, видимо, не очень получается, но политики не теряют возможности найти компромисс. Однако ситуация осложняется тем, что экс-глава Минфина считается чуть ли не главным виновником отставки Джонсона в июле. Именно Сунак первым покинул Кабмин, спровоцировав волну увольнений, которая в результате стоила Джонсону карьеры, резюмировал Суинфорд.