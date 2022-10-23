"Сложные времена": Министр обороны Италии предрёк печальные последствия кризиса
Министр обороны Италии Крозетто заявил о наступлении сложных времён для страны
В условиях мирового экономического кризиса итальянцев ждут сложные времена. Об этом сказал новый министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Repubblica.
Он считает, что проблемы коснутся личных доходов граждан и производственной системы страны. Министр обороны уверен, что кризис может задеть и национальную безопасность.
"Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жёстко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", — сказал Крозетто.
Он также добавил, что Италия будет выполнять все обязательства в сфере поставок вооружения Украине в соответствии со своими "историческими международными альянсами".
Ранее Лайф цитировал политолога Генри Сардаряна. Он считает, что новый итальянский кабинет министров, который сформировала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, станет для Москвы самым приемлемым вариантом на фоне антироссийских настроений левых.
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