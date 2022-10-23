"Сложные времена": Министр обороны Италии предрёк печальные последствия кризиса

В условиях мирового экономического кризиса итальянцев ждут сложные времена. Об этом сказал новый министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Repubblica.

Он считает, что проблемы коснутся личных доходов граждан и производственной системы страны. Министр обороны уверен, что кризис может задеть и национальную безопасность.

"Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жёстко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", — сказал Крозетто.

Он также добавил, что Италия будет выполнять все обязательства в сфере поставок вооружения Украине в соответствии со своими "историческими международными альянсами".