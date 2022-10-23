Рогозин доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса
В корпус Народной милиции ДНР доставлено зимнее обмундирование для защитников Донбасса. В республику также приехал и экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, о чём он сообщил в телеграм-канале.
Зимнее обмундирование для защитников Донбасса доставлено в Донецк. Видео © Telegram / РОГОZИН
"Донецк. Доставил в корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса", — написал он под видео.
Помимо зимнего обмундирования защитникам в Донецк привезли тёплую и прочную обувь, спальные мешки, термобельё и прочее. Всего доставлено 500 комплектов.
Ранее Народный фронт и Денис Майданов доставили в Донбасс груз военной помощи. По словам артиста, в состав вошло всё самое необходимое на передовой, в том числе шлемы, бронежилеты, беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения.
Кадр из видео Telegram / РОГОZИН