Свыше 3,7 тысячи зданий получили ущерб после взрыва на складе Минобороны в Узбекистане, который случился 22 октября в Сырдарьинской области. Такое заявление сделали в администрации региона.

"Населённые пункты, расположенные вблизи воинской части, были полностью перекрыты и оцеплены. Согласно подсчётам, установлено, что в 3742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей", — сказано в сообщении властей в соцсетях.

Сейчас в повреждённых зданиях уже установили две тысячи квадратных метров окон, причём восстановительные работы не прекращаются. Масштаб последствий оценивает специальная группа, в состав которой входят представители профильных ведомств и местных властей.