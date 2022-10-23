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23 октября, 09:23

Свыше 3,7 тысячи зданий получили ущерб после взрыва на складе Минобороны в Узбекистане

Свыше 3,7 тысячи зданий получили ущерб после взрыва на складе Минобороны в Узбекистане, который случился 22 октября в Сырдарьинской области. Такое заявление сделали в администрации региона.

"Населённые пункты, расположенные вблизи воинской части, были полностью перекрыты и оцеплены. Согласно подсчётам, установлено, что в 3742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей", — сказано в сообщении властей в соцсетях.

Сейчас в повреждённых зданиях уже установили две тысячи квадратных метров окон, причём восстановительные работы не прекращаются. Масштаб последствий оценивает специальная группа, в состав которой входят представители профильных ведомств и местных властей.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в ночь на 22 октября произошёл взрыв на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области. В результате инцидента пострадало 16 человек, четверо из них госпитализированы.

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ТАСС / AP

Никита Осипов

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