Психолог рассказал, как побороть алкоголизм и почему здесь не поможет "сухой закон"

Пропаганда здорового образа жизни может стать главным союзником в борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом рассказал общественный деятель и психолог Михаил Минаков. По его словам, проблему пьянства не решить запретом на продажу спиртных напитков, вместо этого гражданам следует прививать любовь и желание к саморазвитию.

Минаков пояснил, что появление алкоголизма почти всегда провоцируют психологические проблемы, с которыми человек не смог справиться самостоятельно. Чтобы не совершать опасных жизненных ошибок, важно уметь владеть собой и прежде всего контролировать эмоции. Как указал психолог, это поможет избежать зависимости и других негативных последствий.

"Если мы запретим алкоголь, люди, не умея справляться с жизненными ситуациями, будут [прибегать] к суицидам, будут маниакальные [наклонности] и другие социальные опасности. Человеку важно научиться справляться с тем, что происходит у него внутри", — приводит телеканал "360" слова эксперта.

Также специалист отметил, что считать алкоголизм вредной привычкой ошибочно, поскольку в международной классификации болезней он определяется именно как заболевание. В связи с этим излечиться от данного недуга возможно с помощью комплексного подхода, включая помощь наркологов и психотерапевтов.