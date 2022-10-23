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23 октября, 09:04

В Британии хотят поднять налоги до 20 млрд фунтов в бюджете

The Telegraph: Глава Минфина Британии Хант намерен повысить налоги до £20 млрд в бюджете

Министр финансов Великобритании Джереми Хант собирается повысить налоги на общую сумму до 20 миллиардов фунтов в бюджете, который планируется утвердить 31 октября. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По её данным, глава ведомства хочет реформировать правила прироста капитала. В планах Ханта также есть и отказ от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.

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Ранее сообщалось, что в попытке сократить расходы на электроэнергию после повышения цен британцам приходится жертвовать своим же здоровьем. Так, например, 52-летний инвалид Илона Хьюз экономит на отоплении и буквально "живёт под пледами".

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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