В Британии хотят поднять налоги до 20 млрд фунтов в бюджете

Министр финансов Великобритании Джереми Хант собирается повысить налоги на общую сумму до 20 миллиардов фунтов в бюджете, который планируется утвердить 31 октября. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По её данным, глава ведомства хочет реформировать правила прироста капитала. В планах Ханта также есть и отказ от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.