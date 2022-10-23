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23 октября, 08:57

НМ ЛНР: ВСУ потеряли до 65 бойцов и девять бронетранспортёров за сутки

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике", — приводит его слова пресс-служба Народной милиции республики.

Так, украинские войска потеряли до 65 человек личного состава, девять бронетранспортёров, восемь единиц специальной автомобильной техники, а также две артиллерийские установки.

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Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска РФ отбивают все попытки ВСУ пробить линию обороны в регионе. Украинские войска несут очень большие потери в живой силе и технике.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Светлана Оперук

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