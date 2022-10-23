НМ ЛНР: ВСУ потеряли до 65 бойцов и девять бронетранспортёров за сутки

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике", — приводит его слова пресс-служба Народной милиции республики.

Так, украинские войска потеряли до 65 человек личного состава, девять бронетранспортёров, восемь единиц специальной автомобильной техники, а также две артиллерийские установки.