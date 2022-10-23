Хуснуллин раскрыл подробности проекта восстановления Крымского моста
Хуснуллин: Проект ремонта железнодорожной ветки Крымского моста появится в начале ноября
Проект восстановления повреждённой железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста. Видео © Телеграм-канал Марата Хуснуллина
"Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией повреждённой железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.
Сейчас готовятся проектные решения не только по восстановлению обрушившегося моста, но и по ремонту существующего пролёта, по которому идёт движение. Также Хуснуллин отметил, что по мосту в штатном режиме продолжается движение не только автомобилей, но и железнодорожного транспорта. Работа для этого организована.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих. Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования.
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