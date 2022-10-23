Хуснуллин раскрыл подробности проекта восстановления Крымского моста

"Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией повреждённой железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Сейчас готовятся проектные решения не только по восстановлению обрушившегося моста, но и по ремонту существующего пролёта, по которому идёт движение. Также Хуснуллин отметил, что по мосту в штатном режиме продолжается движение не только автомобилей, но и железнодорожного транспорта. Работа для этого организована.