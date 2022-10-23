"Опыт против дерьма": Макгрегор бросил вызов новоиспечённому чемпиону UFC из России
Макгрегор бросил вызов Махачеву после победы россиянина в чемпионском бою
Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов провести бой с новым чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Об этом он написал в "Твиттере", но позднее удалил запись.
Макгрегор назвал поединок Махачева против бразильца Чарльза Оливейры хорошим, но отметил, что разработал специальные инструменты, которые помогут ему превзойти стиль россиянина.
"Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по детскому мозгу снизу. А остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Пушечная рука. Управляемое запястье", — заявил ирландец.
Боец добавил, что его интригует мысль о том, чтобы победить эту систему борьбы с помощью его системы. Макгрегор уточнил, что это не является персональным вопросом и ему всё равно, кто будет против него в ринге.
Напомним, Ислам Махачев "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в лёгком весе. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гейджи.
Twitter / Conor McGregor