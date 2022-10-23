Жертвами пожара на пороховом заводе в Перми стали три человека

В Перми в результате пожара на пороховом заводе погибли три человека. Об этом информирует портал "Пермь 59.ru" со ссылкой на городскую дежурную диспетчерскую службу. Ранее сообщалось о двух жертвах.

Информации о количестве пострадавших и подробностей происшествия пока нет. Издание также направило запрос в региональный Минздрав и ждёт ответа. По предварительным данным, возгорание произошло в районе одного из цехов, где рабочие занимаются производством пластмасс.