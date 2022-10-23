Во Франции назвали воинственной и морализаторской позицию Байдена в отношении Путина

У президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Генри Киссинджера возник негласный конфликт из-за различных мнений о ситуации на Украине и отношениях с Россией. Американский лидер выбрал неконструктивную риторику, а экс-госсекретарь руководствуется прагматизмом. Об этом пишет обозреватель французского издания Causeur Гарольд Хайман.

Он считает, что Байден занял "явно воинственную и морализаторскую позицию" в отношении президента России Владимира Путина. Журналист считает, что таким образом лидер США хочет скрыть собственные провалы.

"Мол, демократию и международное право необходимо защищать и так далее. Что же касается Путина, то его Байден стал просто оскорблять, связывая российского президента с громкими преступлениями. Как будто Байден хотел реабилитироваться, сбросив имидж слабого президента, установившийся после неудач в Афганистане", — отметил Хайман.

А вот Генри Киссинджер, по мнению обозревателя, оценивает ситуацию гораздо более здраво. Бывший госсекретарь утверждает, что диалог между Россией и США невозможен, пока Белый дом не признает Украину зоной российского влияния, которая должна сохранять нейтралитет. Киссинджер не принимает осуждающую позицию западных СМИ по отношению к РФ и высоко оценивал Путина как сильного лидера, действующего строго в интересах страны.