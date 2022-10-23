В Курской области появились усиленные линии обороны
Старовойт заявил о строительстве третьей усиленной линии обороны в Курской области
В Курской области уже укомплектовали и построили две усиленные линии обороны, до 5 ноября появится ещё одна. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. <…> Третья линия будет готова до 5 ноября", — сообщил он.
По словам Старовойта, работы велись совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Теперь же регион готов отразить любые нападения.
Ранее Старовойт заявил об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования в Курской области. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по исполнению указа президента РФ Владимира Путина, который предусматривает введение среднего уровня реагирования в регионе и расширяет полномочия губернатора.
Telegram / Роман Старовойт