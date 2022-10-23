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Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 09:48
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В Курской области появились усиленные линии обороны

Старовойт заявил о строительстве третьей усиленной линии обороны в Курской области

В Курской области уже укомплектовали и построили две усиленные линии обороны, до 5 ноября появится ещё одна. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

  • Российский военный на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Российский военный на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    База на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Российский военный на одной из усиленных линий обороны Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. <…> Третья линия будет готова до 5 ноября", — сообщил он.

По словам Старовойта, работы велись совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Теперь же регион готов отразить любые нападения.

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Ранее Старовойт заявил об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования в Курской области. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по исполнению указа президента РФ Владимира Путина, который предусматривает введение среднего уровня реагирования в регионе и расширяет полномочия губернатора.

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Telegram / Роман Старовойт

Евгения Колесникова
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