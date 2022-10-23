Косметолог рассказала, как выбрать эффективный крем для рук
Косметолог Баллирано: Осенью лучше выбирать кремы с питательным и увлажняющим эффектом
При выборе эффективного крема для рук большую роль играет время года. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-косметолог, глава Центра эстетической медицины Татьяна Баллирано. По её словам, в осенне-зимний период лучше выбирать кремы с питательным и увлажняющим действием. Это связано с тем, что у людей в это время сильно обветриваются руки, наблюдаются шелушение и сухость кожи.
"Тут надо смотреть на тип кожи. Как правило, большинство кремов для рук содержат глицерин. То есть он сам по себе увлажняет и создаёт такую плёнку, часто используют ланолин, но уже сейчас меньше", — отметила Баллирано.
Она добавила, что питательные кремы для рук, как правило, содержат масла ши и зародышей пшеницы, а также жирорастворимые витамины А и Е. А в косметических средствах для чувствительной кожи есть больше противовоспалительных компонентов, например алоэ, ромашка, арника и пантенол.
Эксперт также заметила, что сейчас нужно увлажнять руки с жирной кожей. Подойдут для этого, в частности, средства с полинасыщенными жирными кислотами, которые "работают внутри". Кроме того, специалист посоветовала приобрести так называемые коль-кремы, они в основном используются в зимний период и защищают кожу от обветривания, высушивания и потери влаги.
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