Риши Сунак вновь будет претендовать на пост британского премьера
Экс-министр финансов Сунак выдвинул кандидатуру на пост премьера Великобритании
Риши Сунак. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии. Об этом он написал в "Твиттере".
"Соединённое Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", — сказано в заявлении.
Сунак заметил, что хочет исправить положение дел в британской экономике, объединить партию и принести пользу стране. По данным Sky News, он заручился поддержкой 124 депутатов и теперь может претендовать на должность.
Напомним, Сунак проиграл Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, однако та спустя шесть недель подала в отставку. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. По данным СМИ, после отставки Трасс закатила две вечеринки.