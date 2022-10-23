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23 октября, 09:50

Риши Сунак вновь будет претендовать на пост британского премьера

Экс-министр финансов Сунак выдвинул кандидатуру на пост премьера Великобритании

<p>Риши Сунак. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth</p>

Риши Сунак. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии. Об этом он написал в "Твиттере".

"Соединённое Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", — сказано в заявлении.

Сунак заметил, что хочет исправить положение дел в британской экономике, объединить партию и принести пользу стране. По данным Sky News, он заручился поддержкой 124 депутатов и теперь может претендовать на должность.

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Напомним, Сунак проиграл Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, однако та спустя шесть недель подала в отставку. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. По данным СМИ, после отставки Трасс закатила две вечеринки.

Артур Лапсаков

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