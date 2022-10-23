Риши Сунак вновь будет претендовать на пост британского премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии. Об этом он написал в "Твиттере".

"Соединённое Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", — сказано в заявлении.