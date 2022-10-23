Раненые бойцы из "Отважных" требуют вернуть их на фронт
Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую из госпиталя
Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их обратно на передовую, хотя им только оказали медпомощь. Об этом сообщил один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР в беседе с РИА "Новости".
"Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", — рассказал специалист.
По его словам, бывают ранения небольшие, с которыми бойцов на самом деле отпускают на передовую. Однако чаще всего пострадавших военных эвакуируют. Дело в том, объяснил врач, что любое ранение нуждается в лечении, перевязках, антибиотиках и терапии.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили неудачное наступление ВСУ на Купянском направлении. В результате украинские войска потеряли 20 бойцов, танк, бронетранспортёр и три автомобиля.
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