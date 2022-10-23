Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их обратно на передовую, хотя им только оказали медпомощь. Об этом сообщил один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР в беседе с РИА "Новости".

"Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", — рассказал специалист.

По его словам, бывают ранения небольшие, с которыми бойцов на самом деле отпускают на передовую. Однако чаще всего пострадавших военных эвакуируют. Дело в том, объяснил врач, что любое ранение нуждается в лечении, перевязках, антибиотиках и терапии.