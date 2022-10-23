В Сербии объявили новый состав кабмина

Стоит отметить, что всё это происходило под аплодисменты членов партии. Вучич заявил, что такой состав кабмина одобрил ЦК СПП. Добавим, что для старта работы обновлённого правительства теперь нужно, чтобы его подержали депутаты парламента. Однако это в случае наличия большинства у СПП и Социалистической партии Сербии является условностью.