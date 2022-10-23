В Сербии объявили новый состав кабмина
Вучич рассказал об обновлённом составе сербского правительства
Сербский лидер Александр Вучич рассказал об обновлённом составе кабмина. Имена членов правительства он огласил сегодня в ходе заседания Центрального комитета (ЦК) Сербской прогрессивной партии (СПП).
"Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали", — произнёс президент страны.
Стоит отметить, что всё это происходило под аплодисменты членов партии. Вучич заявил, что такой состав кабмина одобрил ЦК СПП. Добавим, что для старта работы обновлённого правительства теперь нужно, чтобы его подержали депутаты парламента. Однако это в случае наличия большинства у СПП и Социалистической партии Сербии является условностью.
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