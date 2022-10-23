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23 октября, 10:25

"Ростех" отверг обвинения в закупках украинских двигателей у завода "Мотор Сич"

Украинские двигатели на российских вертолётах не используются с 2014 года, когда были введены ограничения. Об этом заявили в госкорпорации "Ростех" после задержания директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого на Украине подозревают в госизмене.

"Украинские двигатели ставились на вертолётную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", — приводит РБК слова представителя "Ростеха".

Собеседник агентства добавил, что никакого сотрудничества с "Мотор Сич" "Ростех" давно не ведёт. Источник, близкий к госкорпорации, считает, что задержание директора предприятия является "конфликтом между местными элитами".

СБУ подтвердила задержание директора "Мотор Сич" Богуслаева по делу о госизмене

СБУ подтвердила задержание директора "Мотор Сич" Богуслаева по делу о госизмене

О задержании директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его информации, у 83-летнего Героя Украины прошли обыски, а дверь выламывали с помощью спецоборудования.

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VK / "Ростех"

Артур Лапсаков

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