Саркози обвинил ЕК в действии за пределами её компетенции
Саркози: Еврокомиссия действует за пределами мандата в подходе к украинскому кризису
Европейская комиссия действует за пределами её компетенции в вопросах, касающихся кризиса на Украине. Такое заявление сделал бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du Dimanche.
"Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики", — сказал он.
Сегодня европейцы только и слышат об очередных миллиардах на военную помощь Украине, а ведь число жертв растёт вместе с количеством оружия, подчеркнул Саркози. Европа находится во власти просчёта, экзальтации и раздражения, она "танцует на краю вулкана". При этом бывший президент Франции считает, что нынешний лидер Эмманюэль Макрон совершенно прав в желании поддерживать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, ведь очень сложно остановить конфликт, не разговаривая с его сторонами.
"Слова имеют значение, и мы должны быть осторожны в их использовании. Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока у власти находится Путин, это равносильно требованию смены режима в Москве", — подчеркнул Саркози.
Кроме того, экс-президент Франции подчеркнул, что вопреки любым желаниям страны ЕС и РФ обречены на поддержание мирных добрососедских отношений. А если получилось примирить Париж с Берлином, то и с Европой и Россией это удастся сделать.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Она заявила, что для удовлетворения "растущих потребностей Украины" страны ЕС разработают соответствующие механизмы. Однако такие намерения ЕК не понравились европейцам, и они потребовали отставки фон дер Ляйен.
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