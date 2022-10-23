Саркози обвинил ЕК в действии за пределами её компетенции

Европейская комиссия действует за пределами её компетенции в вопросах, касающихся кризиса на Украине. Такое заявление сделал бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики", — сказал он.

Сегодня европейцы только и слышат об очередных миллиардах на военную помощь Украине, а ведь число жертв растёт вместе с количеством оружия, подчеркнул Саркози. Европа находится во власти просчёта, экзальтации и раздражения, она "танцует на краю вулкана". При этом бывший президент Франции считает, что нынешний лидер Эмманюэль Макрон совершенно прав в желании поддерживать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, ведь очень сложно остановить конфликт, не разговаривая с его сторонами.

"Слова имеют значение, и мы должны быть осторожны в их использовании. Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока у власти находится Путин, это равносильно требованию смены режима в Москве", — подчеркнул Саркози.

Кроме того, экс-президент Франции подчеркнул, что вопреки любым желаниям страны ЕС и РФ обречены на поддержание мирных добрососедских отношений. А если получилось примирить Париж с Берлином, то и с Европой и Россией это удастся сделать.