Шойгу обсудил с французским коллегой возможные провокации Киева с "грязной бомбой"
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с французским министром обороны Лекорню
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
"Шойгу довёл до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации.
Ранее Лайф писал, что Шойгу провёл телефонный диалог с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.