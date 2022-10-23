Шойгу обсудил с французским коллегой возможные провокации Киева с "грязной бомбой"

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

"Шойгу довёл до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.