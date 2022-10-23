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23 октября, 10:54

Шойгу обсудил с французским коллегой возможные провокации Киева с "грязной бомбой"

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с французским министром обороны Лекорню

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

"Шойгу довёл до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

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Ранее Лайф писал, что Шойгу провёл телефонный диалог с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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