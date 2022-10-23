В Норвегии обрадовались отстранению российских лыжников до конца сезона
Глава Норвежской лыжной ассоциации Дирхауг обрадовалась отстранению российских лыжников
Глава Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг заявила, что рада решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. Её слова приводит издание VG.
"Я не слишком удивлена, но очень хорошо, что это то же самое решение, что и было раньше", — сказала Дирхауг.
Напомним, накануне, 22 октября, FIS приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2022/2023. По данным NRK, решение было принято на заседании совета федерации без обсуждения.
Впервые же FIS запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2021/2022 в марте этого года. Тогда в федерации объясняли, что приняли данное решение в соответствии с рекомендациями МОК. Также генеральный секретарь FIS Мишель Вион пообещал разрешить россиянам участвовать на международных стартах, в том числе на Кубке и чемпионате мира.
Сайт Федерации лыжных гонок России