Сертификаты на жильё для жителей Херсонской области начали выдавать на Кубани и Ставрополье
Жителям Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале. Далее эту систему будут вводить и в других регионах.
"Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать", — написал Хуснуллин.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Крыму начали принимать документы на выплаты от жителей, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области.
Telegram / Марат Хуснуллин