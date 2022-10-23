Сертификаты на жильё для жителей Херсонской области начали выдавать на Кубани и Ставрополье

Жителям Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале. Далее эту систему будут вводить и в других регионах.

"Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать", — написал Хуснуллин.