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23 октября, 11:08

Сертификаты на жильё для жителей Херсонской области начали выдавать на Кубани и Ставрополье

Жителям Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале. Далее эту систему будут вводить и в других регионах.

"Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать", — написал Хуснуллин.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Крыму начали принимать документы на выплаты от жителей, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области.

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Telegram / Марат Хуснуллин

Илья Суриков

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