Военный самолёт Су-30 потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полёта

Военный самолёт Су-30 упал в Иркутске на частный деревянный двухэтажный дом, летательный аппарат совершал испытательный полёт. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале.

Последствие падения самолёта в Иркутске. Видео © LIFE

"Город Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, улица Павла Красильникова, д. 30, падение самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 кв. м", — говорится в сообщении.

Самолёт в результате упал в городской черте, в секторе частной застройки. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.