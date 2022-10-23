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23 октября, 11:11

Военный самолёт Су-30 потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полёта

В МЧС подтвердили падение военного самолёта в Иркутске

Военный самолёт Су-30 упал в Иркутске на частный деревянный двухэтажный дом, летательный аппарат совершал испытательный полёт. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале.

Последствие падения самолёта в Иркутске. Видео © LIFE

"Город Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, улица Павла Красильникова, д. 30, падение самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 кв. м", — говорится в сообщении.

Самолёт в результате упал в городской черте, в секторе частной застройки. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Видеорегистратор запечатлел момент падения военного самолёта в Иркутске

Видеорегистратор запечатлел момент падения военного самолёта в Иркутске

О крушении самолёта стало известно ранее. Воздушное судно упало на жилой район. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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