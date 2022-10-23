Военный самолёт Су-30 потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полёта
В МЧС подтвердили падение военного самолёта в Иркутске
Военный самолёт Су-30 упал в Иркутске на частный деревянный двухэтажный дом, летательный аппарат совершал испытательный полёт. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале.
Последствие падения самолёта в Иркутске. Видео © LIFE
"Город Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, улица Павла Красильникова, д. 30, падение самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 кв. м", — говорится в сообщении.
Самолёт в результате упал в городской черте, в секторе частной застройки. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
О крушении самолёта стало известно ранее. Воздушное судно упало на жилой район. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
LIFE