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23 октября, 11:17

В результате крушения Су-30 в Иркутске погибли два пилота

В результате падения самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

Последствия крушения Су-30 в Иркутске. Видео © LIFE

"Погибли два пилота, остальные эвакуировались", — уточнили на горячей линии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил гибель двух пилотов. Об этом он написал в телеграм-канале.

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Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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