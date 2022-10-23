В результате крушения Су-30 в Иркутске погибли два пилота
В результате падения самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.
Последствия крушения Су-30 в Иркутске. Видео © LIFE
"Погибли два пилота, остальные эвакуировались", — уточнили на горячей линии.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил гибель двух пилотов. Об этом он написал в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт.
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