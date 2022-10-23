ВСУ нанесли удары по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники "Росэнергоатома"
Власти Энергодара: ВСУ нанесли три удара по гостинице, где проживали гражданские
Повреждённая в результате удара ВСУ гостиница в Энергодаре. Обложка © Telegram / Vоенкор Котёнок Z
Украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса" в Энергодаре. Там проживали сотрудники "Росэнергоатома", к счастью, в момент прилёта их в здании не было, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все (сотрудники "Росэнергоатома". — Прим. Лайфа) находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В свою очередь, советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа, комментируя данный инцидент, заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по гостинице, где он должен был остановиться со своей командой. О его приезде в Энергодар знало достаточно большое количество людей, а вот о переносе поездки на субботу информированы были лишь единицы.
А ранее советник российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский призвал всемирную организацию отреагировать на удары ВСУ по Херсону. Обстрел дипломат назвал очередным эпизодом преступлений киевского режима, а также ещё одним свидетельством "его бесчеловечной сущности и готовности идти на любые — даже самые серьёзные — нарушения гуманитарного права". Напомним, при атаке погибло четыре человека, пострадало 13. В числе жертв — два журналиста телерадиокомпании "Таврия".