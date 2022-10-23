ВСУ нанесли удары по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники "Росэнергоатома"

Украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса" в Энергодаре. Там проживали сотрудники "Росэнергоатома", к счастью, в момент прилёта их в здании не было, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все (сотрудники "Росэнергоатома". — Прим. Лайфа) находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В свою очередь, советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа, комментируя данный инцидент, заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по гостинице, где он должен был остановиться со своей командой. О его приезде в Энергодар знало достаточно большое количество людей, а вот о переносе поездки на субботу информированы были лишь единицы.