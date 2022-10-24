Астропрогноз на 24–30 октября: Как пройдёт первая неделя коридора затмений

Астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 октября

Наступившая неделя 24–30 октября открывает коридор затмений (25 октября – 8 ноября) и будет тяжёлой. На её течение повлияют частичное затмение Солнца 25 октября, нахождение Венеры в Скорпионе, пара неприятных квадратов Меркурия и разворот Марса, предупредила астролог Василиса Володина. При этом специалист указала и на хороший фактор: "Юпитер готовится бултыхнуться в знак Рыбы".

Как действовать в период с 24 по 30 октября?

В понедельник, 24 октября, решайте все вопросы, связанные с детьми в возрасте до 15 лет. Сегодняшний день — договороспособный, но с большим количеством информационной грязи, заметила Володина. День солнечного затмения 25 октября и последующие могут открыть новую главу в событиях, важных для всех. Среда, 26 октября, принесёт перевозбуждение, некоторые люди будут тревожиться из-за вопросов, связанных с финансами.

27 октября, выпавшее на четверг, — день конфликтный, аварийный, провокационный. В эту дату нужно поберечь себя и нервы, забыть про дерзость и не пытаться бросить вызов. Пятница, 28 октября, подарит улучшение настроения и большой конструктив. 29 октября, хоть и суббота, отлично подходит для решения дел. 30 октября, воскресенье, — день сдержанный, хоть и бодрящий, добавила астролог.

Астроподсказки с 24 по 30 октября

Астроподсказки, как действовать в первую неделю коридора затмений, дала медийный астролог Вера Хубелашвили. 24 октября, понедельник, требует моментальных действий, сегодня времени для размышлений нет. Новолуние и частичное солнечное затмение 25 октября окажут неблагоприятное влияние на все сферы жизни. Астролог рекомендует во вторник бороться с унынием и апатией. В среду, 26 октября, трин Меркурия и Марса призовёт к решительности и вере в свои силы. В пятницу, 28 октября, произойдёт усиление творческого потенциала за счёт трина Венеры и Белой Луны. Люди заметят благоприятное влияние Вселенной на романтическую жизнь.

Воскресенье, 30 октября. Марс разворачивается в ретроградное движение. Всё. Ремни должны быть пристёгнуты у всех. Надолго Вера Хубелашвили Астролог