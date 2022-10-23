5 знаков зодиака, жизнь с которыми сущее испытание

Зачастую звёзды наделяют нас не только какими-то личностными качествами, но и особым темпераментом. Распространено мнение, что самые невыносимые — представители огненных знаков зодиака. Но не они одни не умеют контролировать эмоции и максимально усложняют жизнь близким.

Знак зодиака Овен

Люди знака зодиака Овен часто сначала делают, а потом только думают о последствиях. Фото © Freepik

Возглавляет список худших и одновременно лучших родственников и вторых половинок знак зодиака Овен. С одной стороны, эти представители огненной стихии отзывчивые и добрые, ставят семью на первое место и всегда готовы постоять за дорогих сердцу людей. С другой стороны, огонь добавляет им импульсивности. Овен часто сначала делает, а потом уже только думает о последствиях. Для него важно поймать нужный момент, а не смотреть на общую перспективу, что нередко и становится причиной ссор, конфликтов и недопонимания между ним и окружающими. Ещё одна не слишком приятная для близких Овна черта — его желание командовать. Особенно лидерство обостряется, когда люди этого знака зодиака испытывают стресс или какие-то проблемы.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион тоже часто портит родственникам жизнь. Фото © Freepik

Конечно, рождённые под знаком зодиака Скорпион тоже в топе тех, кто треплет нервы родне. У них много хороших качеств, таких как трудолюбие, преданность и верность партнёру, харизма и обаяние. Однако члены семьи этих представителей стихии Воды знают всю изнанку и не всегда довольны ею. Иногда Скорпионы слишком загадочны и намеренно заставляют проявлять к себе повышенное внимание. В плохом настроении они достаточно опасны для окружающих. Однако, в отличие от огненных знаков зодиака, Скорпионы проявляют ярость не открыто, а посредством манипуляций. Таких людей легко обидеть, что может привести к продолжительному конфликту.

Знак зодиака Лев

Люди знака зодиака Лев склонны считать себя центром вселенной. Фото © Freepik

Хотя Львы могут быть приятными друзьями и душой компании, они часто спорят и "кусаются". Управляемые Солнцем, люди этого знака зодиака склонны считать себя центром вселенной и не отступят от конфронтации, если их системе убеждений брошен вызов. Когда самолюбие задето, они могут быть довольно грубыми. Хотя чаще всего именно эмоциональность толкает представителей знака зодиака Лев на споры. Это защитная реакция, необходимая для маскировки боли и чувства незащищённости. Ещё одна не слишком приятная их черта — любовь к игре на публику. Львы порой ведут себя слишком вызывающе, пытаясь привлечь внимание или напрашиваясь на комплименты. Они могут быть нарочито щедрыми и милыми, но знайте, что в будущем потребуют от вас такого же отношения к себе.

Знак зодиака Дева

Дева всегда найдёт, к чему ей придраться. Фото © Freepik

Перфекционисты по натуре, максимально умные и немного зануды, Девы не могли не оказаться в этом списке. Часто практичность и желание людей этого знака зодиака доказать свою правоту мешают им спокойно сосуществовать с близкими и партнёрами. Дева всегда найдёт, к чему ей придраться. А ещё эти земные люди часто срываются на членах семьи, потому как не умеют говорить о чувствах прямо. Сначала терпят, надеясь, что их мысли прочитают, копят гнев и сдерживаются, а затем взрываются. Причём большинство Дев умеют спорить и преуспевают в словесных перепалках.

Знак зодиака Козерог

Козерог — тёмная лошадка среди знаков зодиака, когда дело доходит до эмоций. Фото © Freepik