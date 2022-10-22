На кого коридор затмений повлияет особенно сильно и как вести себя с 25 октября по 8 ноября

25 октября произойдёт частичное затмение Солнца, а 8 ноября состоится второе в 2022-м полное лунное затмение. Период между двумя этими явлениями — коридор затмений — станет трансформационным: небо вовсю будет проверять нас. Причём астролог Инна Любимова уверяет: с первыми кознями коридора затмений некоторые из нас столкнутся уже сегодня, 22 октября.

Этот коридор самый серьёзный за последние десять лет, так как активирует большие трансформации, которые будут идти через потери. Он будет учить нас контролировать эмоции, отпускать всё лишнее и отжившее из нашей жизни Инна Любимова Астролог

В коридор затмений с 25 октября по 8 ноября эмоции могут быть связаны с вопросами личной жизни. Главная задача каждого человека в эти 15 дней — не уходить с фанатизмом в чувства, страхи. Сейчас следует воздержаться от спонтанных, необдуманных действий, чтобы ближайшие полгода прошли спокойно.

Как себя вести в коридоре затмений с 25 октября по 8 ноября?

Астролог Инна Любимова дала следующие рекомендации, что делать и не делать в осенний коридор затмений: контролируйте поступки и эмоции;

внимательнее относитесь к своему внутреннему состоянию;

будьте открыты к трансформациям;

во всём соблюдайте баланс;

отложите все важные дела и планы;

не рубите сплеча и не меняйте жизнь кардинально;

не цепляйтесь за старое, ненужное, отжившее своё.

Коридор затмений с 25 октября по 8 ноября: влияние на людей знака зодиака Скорпион

Из всех представителей зодиакального круга самое сильное влияние коридора затмений осени 2022-го на себе ощутят Скорпионы. Период с 25 октября по 8 ноября существенно поменяет жизнь этих представителей стихии Воды.

Главный совет — подготовьтесь к этому периоду и правильно проведите дни затмений, как солнечного, так и лунного Инна Любимова Астролог

Чего ждать знаку зодиака Телец от коридора затмений с 25 октября по 8 ноября 2022-го?

Для носителей знака зодиака Телец наступает сложное время с большим количеством трудностей, которые принесут перемены в жизнь. В период коридора затмений этим представителям стихии Земли очень важно быть максимально аккуратными и не воспринимать сложности слишком близко к сердцу. Не стоит хвататься за прошлое — лучше добровольно отпустить то, что уходит.

Как коридор затмений осенью 2022-го повлияет на Водолеев и Львов?

Люди, рождённые под знаками зодиака Водолей и Лев, в период с 25 октября по 8 ноября 2022 года также могут столкнуться с проблемами. К счастью, представятся возможности их решить. Сейчас нужно больше трудиться и быть уверенными в себе, а ещё — не оставлять сложности на потом, а разбираться с ними сразу, посоветовала Любимова.

Самое сильное влияние на себе почувствуют те, кто родился в самом начале этих знаков зодиака, в так называемую первую декаду. Представителям остальных знаков зодиака будет чуть легче, но их тоже не обойдёт стороной влияние этого периода Инна Любимова Астролог