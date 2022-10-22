5 пугающих историй о том, как паранойя в буквальном смысле спасала людей от смерти

Пожары

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"Как-то раз я гуляла по лесу, когда вдруг мне почудился запах гари. Я посмотрела по сторонам — всё было в порядке, но я знала, что последние недели была очень сухая погода, так что меня преследовало чувство, что что-то не так. Я пыталась успокоить себя, но в итоге пошла проверить и разобраться, если что. И тогда обнаружила, что сравнительно недалеко начался самый настоящий лесной пожар, который надвигался на меня. Пришлось бежать изо всех сил, взяв только собаку. Если бы у меня не было этого параноидального чувства, мы могли бы не выбраться вовремя", — Capreolus_arctos.

Дураки и дороги

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"Однажды на дороге я посигналил машине, которая остановилась передо мной. Водитель там целенаправленно стал ехать очень медленно. Тогда, когда я пошёл на обгон, у меня появилось ощущение, что он может что-то отчебучить. Я поехал максимально осторожно, и, как только остановился рядом с автомобилем, он вильнул сильно в сторону, пытаясь врезаться в меня. Что касается сумасшедших водителей, я тот ещё параноик, но тогда это спасло меня, так что я не против", — Eirique.

Моя остановочка

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"Помню, это был первый раз, когда я ехал с нового кружка по бадминтону. Сел в автобус, но после нескольких остановок почувствовал, что мне просто что-то тут НЕ НРАВИТСЯ. Вот этот конкретный автобус. Тогда я просто встал и вышел на ближайшей остановке, чтобы дождаться следующего. Не успел предыдущий далеко отъехать, как у него слетает шина и он переворачивается! Вечером смотрел новости по телевизору — сказали, что одно из колёс было плохо установлено. К счастью, никто не погиб. Но, чёрт, я до сих пор не могу выкинуть тот случай из головы", — Aston-dat-boiii.

Перед смертью не надышишься

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"Был однажды в клубе, и вдруг мне стало как-то не по себе. Вспомнил о разборках, которые в то время устраивали бандиты в этом районе. Что-то подсказало мне выйти наружу и подышать воздухом. Когда я уединился, услышал выстрелы внутри клуба. Так мне удалось избежать давки убегающих тусовщиков и, возможно, шальной пули. Иногда стоит прислушаться к своему внутреннему паникёру", — PerceptiveInsight.

Не вымышленные преследователи

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