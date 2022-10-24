Прыжок Тигра: Что изменит солнечное затмение 25 октября и как повлияет на мировую политику
Ближайшие недели станут пиковой фазой — противостояние негативным влияниям космической погоды требует особых усилий. Астролог Александр Зараев поделился с Лайфом, как вести себя во время затмения.
Что изменит солнечное затмение 25 октября?
Частичное затмение Солнца 25 октября 2022 года произойдёт в районе 14 часов по Москве. Это астрономическое явление откроет коридор затмений, который будет продолжаться до 8 ноября, когда произойдёт лунное затмение в созвездии Овна. Период с 25 октября по 8 ноября в плане здоровья будет связан с ослаблением энергетики, усилением неких бесконтрольных импульсов разрушения, некоторой конфликтностью на работе, в семье, в отношениях. Людям следует вовсю противостоять негативным влияниям космической погоды, заявил Лайфу астролог Александр Зараев.
Здесь будет некая пиковая фаза начавшегося периода, о котором я говорил ещё два года назад. Дело в том, что на вот этот 2022 год было отмечено, что год Тигра, а он никогда не бывает спокойным, в первой половине года Тигр покажет когти, а прыгнет во второй. То есть как раз вот в этот период коридора затмений
Влияние частичного затмения Солнца 25 октября 2022 года на политику
Нельзя отрицать влияние солнечного затмения на политические события. По словам Зараева, он прогнозировал неспокойный 2022-й и повторение Карибского кризиса 1962 года.
Карибский кризис начался примерно 15 октября, и пик его пришёлся на чёрную субботу 27 октября. Сейчас такой чёрной субботой будет 29 октября
В конце недели 24–30 октября некоторые люди будут вести себя неадекватно. Сейчас, напомнил Зараев, вовсю звучат предупреждения о возможности применения Киевом "грязной бомбы", и неспроста. Что такое грязная бомба и где Украина может её применить, Лайфу рассказывал военный эксперт Константин Сивков.
Вот эта перестройка отношений, которая прошла за этот год, кардинально ломая, как бульдозером, она покажет во время коридора затмений ту самую цель, ради чего это делалось. То есть это процесс отделения плевел от ржи
Как себя вести в солнечное затмение 25 октября?
Момент затмения Солнца для людей становится словно экзаменом, когда нужно продемонстрировать "умение удерживать демонические импульсы и внушения", заметил Зараев.
Нужно побольше расслабляться, больше заниматься медитацией, пить какие-то успокоительные чаи, меньше пытаться выяснять, больше думать о духовном. Надо пройти этот период и выйти на более твёрдую сухую почву, это процесс прохода перед пропастью
Вообще, ждать лёгкости от последних месяцев 2022-го не приходится, если верить предсказаниям Ванги: болгарская провидица предрекала землянам тёмные времена и вторжение пришельцев.
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