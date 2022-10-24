Прыжок Тигра: Что изменит солнечное затмение 25 октября и как повлияет на мировую политику

Здесь будет некая пиковая фаза начавшегося периода, о котором я говорил ещё два года назад. Дело в том, что на вот этот 2022 год было отмечено, что год Тигра, а он никогда не бывает спокойным, в первой половине года Тигр покажет когти, а прыгнет во второй. То есть как раз вот в этот период коридора затмений

Александр Зараев Астролог