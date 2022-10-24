Что такое "грязная бомба" и где Киев может её применить Оглавление Последние новости спецоперации на Украине Ядерная страна Что такое "грязная бомба" Херсон на карте Удары по Украине Ядерную провокацию Киев пытается устроить с первых дней "Операции Z". Ставки повышаются, и растёт вероятность того, что режим Зеленского применит "грязную ядерную бомбу". 118862 118862 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Последние новости спецоперации на Украине

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Франции, обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации. Шойгу высказал французскому министру Себастьяну Лекорню свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" (маломощного ядерного боеприпаса).

Это оружие после начала спецоперации на Украине упоминается не в первый раз. "Грязная бомба" — это вид оружия массового поражения, в котором радиоактивный материал совмещён с обычными взрывчатыми элементами. Взрывная волна от "грязной бомбы" меньше, чем от ядерного оружия, и она традиционно относится не к военному оружию, а к террористическому, поскольку радиация действует медленно и способна погубить большое количество людей совершенно незаметно.

По некоторым данным, изготовить "грязную бомбу" Киев поручил Восточному горно-обогатительному комбинату, расположенному в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевскому институту ядерных исследований.

Ядерная страна

Киев. Фото © Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance

На Украине после распада СССР остались осколки советской ядерной программы. В начале 90-х Белоруссия, Украина и Казахстан согласно Лиссабонскому протоколу передали России остатки ядерного оружия. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина получала взамен отказа от ядерных притязаний компенсации. Туда входили тепловыделяющие сборки для атомных электростанций, списание долгов, денежная помощь, в том числе от США. В 2000 году Россия списала Украине 1,099 миллиарда долларов долга, а Америка перечислила 175 миллионов долларов.

Однако некоторые мощности и производства, необходимые Украине для сохранения собственных атомных электростанций, остались. Это привело к тому, что через некоторое время Киев стал выражать недовольство размерами компенсаций, а после госпереворота в 2014 году всё громче зазвучали призывы вернуть стране ядерный статус. В 2019 году Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности Украины, назвал отказ страны от ядерного оружия исторической ошибкой.

Такие разговоры стали средством шантажа, в том числе и Запада. Киев хотел гарантий, что Украину в ближайшее время примут в НАТО, и грозился в противном случае вернуть себе статус ядерной державы, стращая потенциальных партнёров. С 2022 года ядерный шантаж был уже адресован России. После начала спецоперации, когда ВС РФ освободили Энергодар и Запорожскую АЭС, пошёл разговор о создании "грязной бомбы". Изначально сотворить её планировали, просто разрушив реакторные залы, но в октябре 2022 года история приобрела новый поворот.

Что такое "грязная бомба"

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По словам военного эксперта Константина Сивкова, в схеме создания "грязной бомбы" нет ничего нового.

В снаряд закладываются радиоактивные элементы — и всё. Химический боеприпас подойдёт любой. Подойдёт кассетный боеприпас. Конструкция элементарная: оболочка, вышибной заряд, радиоактивное вещество. Снаряд взрывается, вышибным зарядом выносится радиоактивное вещество и вышвыривается на большую территорию. Вот и всё. Другой вариант — нанесение удара ракетной системой большой дальности по отходам атомных станций Константин Сивков Военный эксперт

Третий вариант — распылить ядерный элемент с помощью самолётов. Но в качестве провокации он не подходит, поскольку самолёт может быть сбит над контролируемой ВСУ территорией.

По словам Константина Сивкова, Чернобыль можно назвать примером "грязной бомбы", сделанной непреднамеренно. По его словам, такой вид оружия по последствиям хуже классической ядерной бомбы. Период полураспада после обычного ядерного взрыва короче, соответственно, скорее происходит дезактивация опасных веществ. Даже такие города, как Хиросима и Нагасаки, на которые американцы сбросили ядерные бомбы, сравнительно быстро отстроились и заселились, тогда как Чернобыль до сих пор окружён зловещим ореолом.

Согласно бюллетеню о здоровье человека Radiological Dispersal Device, всё зависит от того, какие элементы заложены в "грязную бомбу". Специалисты по безопасности заявляют, что для ядерного террора могут быть выбраны америций-241, калифорний-252, цезий-137, кобальт-60, иридий-192, плутоний-238, полоний-210, радий-226 и стронций-90. Для того чтобы повторить и масштабировать Чернобыль, террористам нужно использовать стронций-90. Но в таком случае злоумышленники сами себя подвергают большой опасности. Велика вероятность и того, что Киеву в условиях, где все средства хороши, наплевать на судьбу возможных исполнителей задания. Не говоря уже о том, что его мало волнует судьба граждан Украины, которые окажутся в зоне заражения.

Херсон на карте

Херсон, вид на берег Днепра. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Не стоит забывать, что "грязная бомба" — это плюс ко всему мощное психологическое оружие, так необходимое Киеву, ведомому сугубо медийной логикой боевых действий. Разговоры о том, что над ней работают ядерный институт и комбинат, могли быть запущены самим Киевом для увеличения масштаба паники, потому что, по сути, никакой серьёзной работы для создания "грязной бомбы" не требуется. Нужен лишь радиоактивный компонент, который можно купить и на чёрном рынке, и сгенерировать самостоятельно, поскольку часть атомных АЭС на Украине хоть и отсечены от линий электропередачи, но ещё функционируют.

Почему Киеву может потребоваться взрыв "грязной бомбы"? По словам военных экспертов, причин для этого несколько. Одна из ключевых — ограниченный наступательный потенциал украинской армии. Несмотря на стягивание множества сил и средств к Херсону, украинская армия пока не добилась тех результатов, которые затребовал от неё Киев. К тому же погодные условия явно не на стороне киевлян: скоро могут начаться ливни, а из-за плотной низкой облачности даже космические спутники разведки и связи работают со сбоями, поэтому форсирование ситуации является одной из первостепенных задач ВСУ. Однако пока безуспешными остаются не только попытки прорыва, но и попытки ударов по Каховской ГЭС: подавляющее количество ракет перехватывается, а само сооружение регулярно ремонтируется.

Если Киев решится на применение "грязной бомбы", то всё будет напрямую зависеть от количества радиоактивных элементов и их типа. Роза ветров на севере страны может привести к сильному выпадению радиоактивных осадков в Белоруссии и Северной Европе, включая Прибалтику. Подрыв заряда на юге сделает опасной жизнь в Крыму и на черноморском побережье Турции, Болгарии, Румынии и Грузии, не говоря уже о том, что радиационному отравлению подвергнется всё Чёрное море.

Удары по Украине

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Сейчас, когда украинская "грязная бомба" стала одной из самых обсуждаемых тем, Россия принимает меры, чтобы предотвратить провокацию. В ядерную доктрину РФ не входит положение о превентивном ударе, и об этом российская сторона не раз заявляла.

После переговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню глава Минобороны России Сергей Шойгу связался с министром обороны Турции Хулуси Акаром, до которого также донёс информацию о возможном взрыве Киевом "грязной бомбы". Затем та же самая информация была доведена до британского министра обороны Бена Уоллеса.

По мнению некоторых военных экспертов, если Киев всё-таки пойдёт на этот шаг, может последовать тот самый удар по центрам принятия решений, о котором в последние месяцы сказано так много. Примечательно, что Зеленский, скорее всего, понимает вероятность таких мер и поэтому в интервью канадским каналам CTV и CBC превентивно призвал "все страны мира ударить по Кремлю, если будет удар по Банковой". За рубежом такое предложение встретили прохладно: читатели британской газеты The Sun назвали заявление Зеленского попыткой начать ядерную катастрофу.

Фото © Shutterstock Решится ли Киев применить "грязную бомбу"? 0 Решится Не решится, но всех будет пугать Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев