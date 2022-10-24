Психолог поделилась, что рассказывают дети на сессиях, и это повод родителям задуматься
Психолог, которую в соцсетях знают как ask.courtney, делится с подписчиками душераздирающими заявлениями, которые делают дети у неё на приёмах. Собрали цитаты, которые должен услышать каждый родитель.
Обложка © Shutterstock
"Когда у меня забирают вещи, которые люблю, это нисколько меня не мотивирует. Я просто начинаю чувствовать себя беспомощным", — 10-летний школьник.
"То, что я хочу побыть в своей комнате в одиночестве, — нормально. Это не значит, что мне грустно или у меня суицидальные мысли", — подросток 16 лет.
"Моя собака получает больше внимания, чем я. Папа утверждает это потому, что она не умеет говорить. Поэтому я тоже решил молчать", — ребёнок семи лет.
Фото © Shutterstock
"Когда я говорю "нет", это не значит, что я пытаюсь как-то проявить неуважение. Я просто не согласен с вами", — 15-летний подросток.
"Хватит делиться вашим мнением о том, как я себя сейчас чувствую. Никогда меня не спрашивали, а потом почему-то думаете, что всё знаете", — 13-летний школьник.
"Хочу, чтобы родители знали, что я всё равно слышу, как они ругаются, даже когда они закрывают двери", — шестилетка.
"Хотел бы я быть таким же важным, как их телефоны", — ребёнок шести лет.
Фото © Shutterstock
"Если бы я убежал из дома, мои родители даже и не заметили бы. Они больше не желают мне спокойной ночи перед сном..." — шестилетний ребёнок.
"Хочу, чтобы родители доверяли детям и перестали контролировать их. Из-за поведения мамы и папы я чувствую себя потерянной. Не знаю, как принимать решения за себя", — 18-летняя девушка.
Фото © Shutterstock
"Хочу, чтобы родители больше замечали хорошие дела, к которым мы имеем отношение. А то они всегда только ругают за то, в чём мы, дети, провинились", — 8-летний школьник.
Ещё больше примеров можно увидеть в TikTok-аккаунте ask.courtney.