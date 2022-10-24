8 неутешительных признаков, что мужчина никогда не позовёт замуж

Для большинства девушек свадьба — счастливое событие в жизни. А вот некоторые парни боятся ответственности, которая придёт с обновлением статуса. Поэтому кавалеры придумывают отговорки и причины не ходить в загс. Если вы в отношениях пару лет, надежда выйти замуж за принца всё ещё есть. Но если с мужчиной живёте лет пять, а он всё тянет с решением жениться, возможно, кавалер и не позовёт вас замуж никогда. На это укажут следующие признаки в поведении партнёра.

Тема свадьбы мужчине неприятна

Определить отношение партнёра к браку или выявить его нежелание делать следующий шаг в ближайшее время или с конкретной женщиной можно по поведению в начале разговора о свадьбе. Если мужчина начинает раздражаться, переводить беседу на другую тему или вовсе игнорировать избранницу в этот момент, вряд ли стоит на что-то рассчитывать.

Мужчина не привык к долгосрочным отношениям

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Те личности, у кого романтические отношения не длились долго, конечно, до последнего не хотят лишать себя так называемой свободы. Хотя на самом деле мужчина просто боится ответственности и не хочет её на себя брать. Потому как понимает, насколько радикально изменится его жизнь, и никак не хочет подстраиваться под новые обстоятельства.

Парень не посвящает девушку в планы

Разве может идти речь о свадьбе с человеком, кто не говорит партнёрше о планах и, будучи в отношениях, продолжает вести себя как одиночка. Можно даже заподозрить, что у такого мужчины есть любовница или даже вторая семья. Потому как люди, которым нечего скрывать, не имеют ничего против, чтобы посвятить любимую женщину в свой досуг.

Мужчина избегает родственников партнёрши

Ещё один важный признак, намекающий, что мужчина не собирается жениться, — его незаметность. Родственники женщины совсем не знают, что он за человек, может, даже никогда того не видели. Так кавалер поступает нарочно, чтобы исчезнуть быстро, когда ему надоест общаться с конкретной дамой.

Девушка не знакома с друзьями кавалера

По этой же причине — скорее всего, временной связи с девушкой — партнёр не считает нужным знакомить любимую с друзьями или семьёй. Это прямой признак того, что мужчина держит женщину на расстоянии и не готов впустить в жизнь. Разве станет он предлагать руку и сердце, если душу открыть не хочет? Вряд ли.

Мужчина не воспринимает романтику

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Хотят того или нет, но по-настоящему влюблённые мужчины часто делают какие-то романтичные жесты в адрес вторых половинок. Даже самые брутальные из них. А вот если партнёр демонстративно заявляет, что День святого Валентина — полная чушь и чепуха, стоит задуматься. Возможно, за отвращением к милым поступкам скрывается страх перейти на новый уровень отношений.

Мужчина спрашивает "зачем" каждый раз, когда женщина заводит разговор о свадьбе

Многие женщины, съехавшись с мужчиной, начинают вести себя как жёны: заботятся о порядке в доме, готовят еду, занимаются другими хлопотами и опекают любимого как только могут. Конечно, парню выгодно и удобно жить с такой девушкой, ведь можно не брать на себя ответственность. Получается, дамы ошибаются, когда ведут такую жизнь: стоит разграничивать свои обязанности в статусах "девушка" и "жена".

Мужчина заявляет, что не верит в брак