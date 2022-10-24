Астролог назвала дату кардинальных перемен в мировой экономике
Астролог Гинзбург спрогнозировала изменения в мировой экономике в начале ноября
В течение ближайших двух недель стоит избегать планирования серьёзных дел, шумных компаний и массового скопления людей. Об этом сообщила астролог Элеонора Гинзбург. По её мнению, проявлять осторожность следует из-за солнечного затмения, которое произойдёт 25 октября в Скорпионе. А лунное затмение 8 ноября изменит мировую экономическую ситуацию, считает она.
Эксперт рассказала о том, что в период затмения у людей могут обостряться психические проявления. Также в ближайшие дни лучше не вкладываться в крупные инвестиции и ориентироваться на что-то "более осязаемое". Вместе с тем это хорошее время для планирования.
"В среду, первый лунный день, откроется новое пространство и станет возможным закладывать планы на будущее", — сказала Гинзбург в интервью РИА ФАН.
Лунное затмение 8 ноября будет наполнено энергией эмоций и бессознательного. В этом случае тоже стоит заботиться о психике и избегать импульсивных действий. Гинзбург также добавила, что такое явление может принести неожиданные события на мировом уровне.
"Оба этих затмения — и 25 октября, и 8 ноября, — финальные затмения в плане мирового экономического кризиса. После 8 ноября будет новое движение в абсолютно новой мировой финансово-экономической ситуации", — заключила астролог.
Ранее астролог Александр Зараев поделился с Лайфом, как вести себя во время затмения. Он заявил, что ближайшие недели станут пиковой фазой, так как противостояние негативным влияниям космической погоды требует особых усилий.
Getty Images / Caroline Purser