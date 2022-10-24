Подмосковные врачи извлекли из носа пятилетней девочки застрявшие орехи

Врачи из Одинцовской больницы вытащили из носа пятилетней девочки застрявшие лесные орехи. Малышка зачем-то решила сделать "запасы" в носовых проходах, а после этого уже могла дышать только ртом. Об инциденте сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Самостоятельно родители достать орехи не смогли, что хорошо, ведь они могли случайно усугубить ситуацию. А вот у врачей на спасение девочки не ушло много времени — при помощи специальных зажимов они извлекли инородные тела", — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент юная пациентка чувствует себя хорошо. Медики напомнили, что в случае попадания в нос или уши ребёнка инородных предметов не стоит пытаться извлекать их самостоятельно. Важно как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам.