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24 октября, 15:26

Врач рассказала, какой суп может заменить полноценный обед

Гастроэнтеролог Дианова: Один сытный суп может заменить сразу два блюда

Сытный суп с картофелем, крупой и мясом способен заменить и первое, и второе блюдо. Об этом рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова, отметив, что такие варианты пищи богаты углеводами.

"Есть так называемые сытные супы. В них обязательно присутствуют углеводы, то есть картофель, какая-нибудь крупа или макаронные изделия. Также в них обязательно имеется достаточное количество мяса или рыбы (от 70 до 100 граммов). И ещё в такие супы обязательно кладётся много овощей. Это полноценный приём пищи", — отметила Дианова в интервью радио Sputnik.

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Медик уточнила, что такой суп можно считать полноценным обедом, к которому достаточно добавить лишь небольшой кусок хлеба. Она рекомендовала придерживаться определённых объёмов порций при употреблении блюда: для женщин это 350 миллилитров за один приём пищи, а для мужчин — 500 миллилитров.

Ранее врач высшей категории, гастроэнтеролог и аллерголог Елена Грек рассказала о вредных способах приготовления картошки.

Обложка ©

Getty Images / Smith Collection / Gado

Илья Суриков

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